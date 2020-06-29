Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!

Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu kendisine 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.