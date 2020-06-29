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Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi için kesenin ağzını açtı. Ünlü oyuncu kendisine 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.
Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:23
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan Tolgahan Sayışman, hem kendisi hem de eşi için kesenin ağzını açtı.
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL'ye son model bir cip aldı. Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL'lik modelini hediye etti.
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan 'ETA' (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı! Eşine yaptığı jest dudak uçuklattı!
Tolgahan Sayışman'ın, Beykoz'daki 8 milyon TL'lik villasının garajında 2 motosiklet var.