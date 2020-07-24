Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

HAYIRLI EVLAT TOLGAHAN

Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi'yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.

Oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, 8z kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek.