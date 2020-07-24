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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'a rekor teklif geldi. Efehan adında bir çocukları olan ve mutlu evlilikleriyle dikkati çeken çifte reklam teklifi geldi. İkili teklifi kabul ederse servet kazanacak.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:34 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:55
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, bir ev aletleri markasından reklam teklifi aldı.

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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Posta gazetesinin haberine göre; ünlü çift, anlaşmayı kabul ederse, karşılığında 3 milyon TL kazanacak.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Eğer oğulları Efehan da görüntülerde yer alırsa, bu rakam büyüyecek.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

Almeda Abazi, bir yaşındaki Efehan'ın reklamda görünmesine pek sıcak bakmıyor.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!

HAYIRLI EVLAT TOLGAHAN
Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi'yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.

Oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, 8z kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek.

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