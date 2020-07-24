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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye reklam teklifi geldi! Anlaşmanın fiyatı dudak uçuklattı!
Magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'a rekor teklif geldi. Efehan adında bir çocukları olan ve mutlu evlilikleriyle dikkati çeken çifte reklam teklifi geldi. İkili teklifi kabul ederse servet kazanacak.
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:34Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:55
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Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, bir ev aletleri markasından reklam teklifi aldı.
Posta gazetesinin haberine göre; ünlü çift, anlaşmayı kabul ederse, karşılığında 3 milyon TL kazanacak.
Eğer oğulları Efehan da görüntülerde yer alırsa, bu rakam büyüyecek.
Almeda Abazi, bir yaşındaki Efehan'ın reklamda görünmesine pek sıcak bakmıyor.
HAYIRLI EVLAT TOLGAHAN Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi'yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa corona virüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.
Oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, 8z kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek.