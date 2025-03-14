"Toprak aldığını geri vermiyor" Aydın'da katledilen Meltem Menteşeli'nin son paylaşımı yürek burktu
Son dakika... Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin TikTok hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı. Öte yandan eşi dahil cinayet ile ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
DHA
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi meltem menteşeli'nin (33), sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. jandarma, olayın ardından menteşeli'nin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alırken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.
EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ORMANDA AĞAÇ KESİM İŞİYLE GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLARMIŞ
Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanlık bölgelerde ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" yazdı.
BİR GÜN HER ŞEY FOTOĞRAFLARDA KALIR
Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözler yer aldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33) son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Menteşeli'nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi.