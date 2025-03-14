Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu belirlendi.

EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.