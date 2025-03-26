Çakmak, önce olumsuz tepki verenlerin neden pembeye boyattığını öğrendiğinde kendisini takdir ettiğini dile getirerek, "Şimdi 'Helal olsun böyle babaya, örnek olması lazım.' diyorlar. Bence her babanın kızı ne isterse onu yapması lazım" dedi.

Kızının iş makinelerini çok sevdiğini ifade eden Çakmak, ona da "Pembiş"i kullanmayı öğreteceğini kaydetti.İlkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Zümra Çakmak da babası kendisini kırmadığı için çok mutlu olduğunu, onu çok sevdiğini söyledi.