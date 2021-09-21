Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Kurucu Üyesi İsmail Aybey, "Biz fotoğraf tutkunları için ritim çok önemli bir unsurdur. Tuğla üretimi esnasında kurutulmak üzere bırakılan tuğlaların dizilişini kadrajlarımıza yansıtmak çok güzel bir duygu. Şayet geniş açılı lenslerle çekim yapılırsa başarılı sonuçlar alınabilir. Zaman zaman arkadaşlarla buraya gelerek fotoğraf çalışmaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

İHA