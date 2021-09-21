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Haberler Galeri Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa'da bulunan tuğla fabrikaları, fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu. Kurutulmak için dizilen tuğlaların ritmik görüntüsü, amatör fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:53 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 17:54
Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bulunan iki adet tuğla üretim fabrikası, fotoğraf severlerin uğrak mekanı haline geldi.

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Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Hem tuğla yapım aşaması hem de kurutulmak üzere zemine sıralanan tuğlaların ritmik görüntüsü, fotoğraf severleri kendisine çekiyor.

Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) Kurucu Üyesi İsmail Aybey, "Biz fotoğraf tutkunları için ritim çok önemli bir unsurdur. Tuğla üretimi esnasında kurutulmak üzere bırakılan tuğlaların dizilişini kadrajlarımıza yansıtmak çok güzel bir duygu. Şayet geniş açılı lenslerle çekim yapılırsa başarılı sonuçlar alınabilir. Zaman zaman arkadaşlarla buraya gelerek fotoğraf çalışmaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

İHA

Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Tuğla fabrikaları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
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