Turizm hareketliliği başladı! Kışın tarlada, yazın ocak başında çalışıyorlar

Yaklaşık 15 yıldan bu yana köy ekmeği ve bazlama satarak geçimini sağlayan Ağaçlı Mahallesi sakinlerinden Kezban Tarakçı, aile üyeleri ile birlikte bu işi yapıyor. Oğlu, kızı ve akrabaları ile birlikte bazlama ve köy ekmeği satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Kezban Tarakçı, "Malum pandemiden dolayı geçtiğimiz yıllardaki gibi işlerimiz çok iyi değil.