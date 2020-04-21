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Haberler Galeri Turizm kenti Bodrum sokakları boş kaldı

Turizm kenti Bodrum sokakları boş kaldı

Kentin turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin kalabalık meydanları, caddeleri, sahil ve yürüyüş yolları en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 18:53 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 18:55
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı

Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında bir sakinlik görülüyor.

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Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı

İlçenin en işlek güzergahları Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda, ramazan ayı alışverişinden dolayı az sayıda insan yoğunluğu olsa da sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı

Bodrum'da Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Kumbahçe ve Paşatarlası sahilleri ile marina caddesindeki yürüyüş yolları boş kaldı.

Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk yaşanabilecek alanlarda rutin devriye görevlerini gün boyunca sürdürürken, sosyal mesafe kuralı ihlallerine ilişkin ihbarları da değerlendirdi.

Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı

Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı, parklar ile sahilde bulunan yürüyüş ve bisiklet yollarında sessizlik hakim oldu.

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