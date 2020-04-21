Turizm kenti Bodrum sokakları boş kaldı

Kentin turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin kalabalık meydanları, caddeleri, sahil ve yürüyüş yolları en sakin günlerinden birini yaşıyor.
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 18:53Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020 Salı 18:55
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Turizm kenti Bodrum sokaklar boş kaldı
Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler Sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında bir sakinlik görülüyor.