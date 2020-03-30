Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de insanların yoğun olduğu Belediye Parkı, Cumhuriyet, Sınırsızlık ve Kurşunlu Camisi meydanlarında sakinlik hakim oldu. Özellikle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.