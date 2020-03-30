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Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Antalya ile Muğla'nın ünlü plajları, yürüyüş yolları, cadde ve sokaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sakinlik hakim oldu.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:48
Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de insanların yoğun olduğu Belediye Parkı, Cumhuriyet, Sınırsızlık ve Kurşunlu Camisi meydanlarında sakinlik hakim oldu. Özellikle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların, kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.

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Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Marmaris ilçesinde de vatandaşların haftanın ilk gününde evlerinden çıkmadığı görüldü. Atatürk Meydanı, Atatürk Caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, Yat Limanı ve yürüyüş yollarının da sakin olduğu görüldü.

Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Uzunyalı, İçmeler ve halk plajlarında kimsenin olmaması dikkati çekti.

Turizm merkezlerinde korona sessizliği

Fethiye'nin tarihi Paspatur Çarşısı, Beşkaza Meydanı, Kordon Boyu'ndaki yürüyüş ve bisiklet yolları, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ve Belkız Plajları ile Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da boş kaldı.

Turizm merkezlerinde korona sessizliği


Bodrum ilçesinde de plajların boş kaldığı görüldü. Özellikle güneşli günlerde yoğunluk yaşanan Paşatarlası, Kumbahçe kumsallarında da sakinlik gözlendi. İlçe merkezine gelen çevre yolunda araç trafiği oluşmadı.

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