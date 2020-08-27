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Haberler Galeri Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz" için uçtu

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da "Büyük Taarruz" için uçtu

Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:56 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:58
Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentteki Anıt Park ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

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Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

AA

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu
Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu
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