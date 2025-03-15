Türk Yıldızları'ndan Çanakkale'de nefes kesen gösteri!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Çanakkale'de gerçekleştirdikleri selamlama uçuşu adeta nefesleri kesti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için yapılan etkinliği izleyenler cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.

AA Giriş Tarihi : 15 Mart 2025 17:21 Son Güncelleme : 15 Mart 2025 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





