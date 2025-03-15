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Türk Yıldızları'ndan Çanakkale'de nefes kesen gösteri!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Çanakkale'de gerçekleştirdikleri selamlama uçuşu adeta nefesleri kesti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için yapılan etkinliği izleyenler cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.

AA

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Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'nden kalkış yapan Türk Yıldızları, kordon boyu ve boğaz üzerinde uçtu.

Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

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Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

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Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

Kordon Boyu'nda Türk Yıldızları'nı izleyen vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.

Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

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Türk Yıldızları’ndan Çanakkale’de nefes kesen gösteri!

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