Türk Yıldızları'ndan Çanakkale'de nefes kesen gösteri!
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Çanakkale'de gerçekleştirdikleri selamlama uçuşu adeta nefesleri kesti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü için yapılan etkinliği izleyenler cep telefonu kameralarıyla uçuşu görüntüledi.
AA
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de selamlama uçuşu gerçekleştirdi.