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Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

Türkiye Şeker Fabrikaları 1500 personel alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile başvuruda bulunulacak olan ilan için başvuru şartları ve başvuru tarihi merak ediliyor. Peki Şeker Fabrikaları personel alımı hangi poziyonlarda olacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 18:36
Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

Türkiye Şeker Fabrikaları, personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Yayınlanan ilana göre toplamda 1500 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları ve başvuru için gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

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Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

YAYINLANAN İLANDA YAPILAN AÇIKLAMA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 1090 işçi (Meslek Lisesi, Lise ve Dengi Okul Mezunu) alımı yapılacaktır.

Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

3- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslarına göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sözleĢmeli personel olarak diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına atanamayacaklardır.


4- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

Türkiye Şeker Fabrikaları personel alım şartları neler? İŞKUR personel alımı...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

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