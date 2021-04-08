Türkiye’de bir ilk olacak proje için çalışmalar hız kazandı

Topkaya, "Yunusemre ilçemizde Muradiye Mahallesi'nde, Alaşehir ilçemizde Killik Mahallesi'nde evsel atıkların trenle taşınması için çöp aktarım istasyonlarının yapımını gerçekleştireceğiz. Pazartesi günü de yüklenici firmaya yer teslimini yaparak, inşaat çalışmalarına başlayacağız. İlçelerdeki katı atık transfer istasyonlarında toplanan evsel atıklar, trenle Muradiye Mahallesi'ndeki çöp aktarma istasyonuna gelecek. Oradan da karayoluyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilerek bertarafı sağlanacak. Proje sayesinde hem yakıt tasarrufu sağlanacak, hem de daha az kara yolu taşımacılığı yapılarak karbon salınımı düşürülecek." şeklinde konuştu.