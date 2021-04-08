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Türkiye’de bir ilk olacak proje için çalışmalar hız kazandı

Evsel atıkların trenle taşınması projesi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalarına hız verdi. Evsel atıkların transferi için Alaşehir ve Yunusemre ilçesinde yapılacak olan çöp aktarma istasyonları için Büyükşehir Belediyesi tarafından yüklenici firma ile sözleşme imzalanırken, çevreci projenin yılsonuna kadar hayata geçmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 8 Nisan 2021 Perşembe 18:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





