Haberler Galeri Türkiye'de hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...

Türkiye'de hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...

81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrimizin kendine özgü ve kültürüne, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. Peki gerçek öyle mi? İşte sizi yanıltan o liste. Hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2019 Pazar 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





