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> Türkiye'de hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...
Türkiye'de hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...
81 ile sahip Türkiye, doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi ile yeryüzünde eşine az rastlanır büyük zenginliklere sahip. Her şehrimizin kendine özgü ve kültürüne, dokusuna uyan bir özelliği vatandaşların akıllarında yer etmiş durumda. Peki gerçek öyle mi? İşte sizi yanıltan o liste. Hangi şehrin neyi meşhur? İşte il il meşhur olan şeyler...
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2019 Pazar 15:52
Dünyada 4 mevsimi belirgin bir şekilde yaşayan Türkiye'nin tüm şehirleri tam bir zenginlik kaynağı. Her şehrin kendi coğrafyasına uygun önemli bir özelliği var. Peki hangi şehrin neyi meşhur? Memleketinizin neyi meşhur? İşte o liste...
Türkiye'de her bir ilin kendisiyle özdeşleşmiş 81 unsuru...
ADANA - ADANA KEBABI
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