Türkiye'de şehirlerin isimleri nereden geliyor?

Türkiye'nin 81 ilinin isimlerinin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepsinin birbirinden ilginç bir çok anlamı var. Fakat içlerinde bir tanesi var ki, adının nereden geldiği belli değil. İşte başta İzmir olmak üzere şehirlerin isimlerinin geçmişi...