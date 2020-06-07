Türkiye'nin antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin dünyaca ünlü antik kentleri ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede normalleşme süreciyle yeniden misafirlerini ağırlayacak. Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Denizli, Çanakkale, Burdur, Adana, Nevşehir, Adıyaman, Kars ve Bitlis gibi Türkiye'nin pek çok şehrinde yer alan antik kentler ile ören yerleri, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktaları olarak ön plana çıkıyor. Salgınla mücadelede normalleşme süreciyle yeniden turistlerin gezebileceği gözde ziyaret yerlerinden olacak antik kentler ile ören yerlerindeki sessizlik, yerini hareketliliğe bırakacak. "Kontrollü normalleşme" sürecine hazır olan ve pek çoğu UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan antik kentler ve ören yerleri, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.