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Türkiye'nin en gizemli mekanları! Tüyleriniz ürperecek
Türkiye'nin en gizemli mekanları! Tüyleriniz ürperecek
Türkiye'de öyle mekanlar var ki, adım atmaya cesaret gerek. Hikayelerini bile duyunca tüyleriniz ürperecek. Bir çoğunu hiç duymadınız, bazılarını belki de biliyorsunuz. İşte Türkiye'de tüyler ürpertici hikayelerin yaşandığı iddia edilen 18 gizemli mekan...
Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 14:38
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 14:40
Issız Cuma Mezarlığı
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba Köyleri arasında bulunan 'Issız Cuma' cami mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için 'ıssız' adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık.
Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları, tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş.
52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E., doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. 'Ayşe' adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek, annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları, iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur.
Mezarları ayıran aile fertleri, bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra, yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor.
Yusuf Ziya Paşa Köşkü
Başyaverliğinin yanısıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa, Rumelihisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentiye göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez.