Türkiye'nin en iyi lezzetleri! Sadece kokusu bile yetiyor... Sizin favoriniz hangisi?

"Türkiye'nin En İyi Lezzetleri" başlığı için sizleri hem acıktıracak hem de meraklandıracak... "Bir tabağın içinde bin yıllık tarih, her lokmada ayrı bir coğrafya: Anadolu'nun damak çatlatan en özel duraklarını birlikte keşfedelim...

Türkiye'nin lezzet haritasında unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Haydi başlayalım...

TÜRK KAHVESİ

UNESCO Miras Listesi'nde yer alan, köpüklü ve yoğun kıvamlı gelenek.

AYRAN

Yoğurt, su ve tuzun serinletici karışımı.

SİMİT

Susamla kaplı, çıtır çıtır bir kahvaltı klasiği.

KÜNEFE

Hatay usulü, peynirli ve sıcak servis edilen kadayıf tatlısı.

BAKLAVA

Gaziantep'in bol fıstıklı, incecik katlı şerbetli klasiği...

İÇLİ KÖFTE

Dışındaki incecik bulgur kaplaması ve içindeki bol baharatlı, cevizli kıyma harcıyla özellikle Güneydoğu mutfağının en rafine lezzetlerinden biri.

İMAMBAYILDI

Patlıcanın zeytinyağı, soğan ve domatesle uyumu.

HAMSİLİ PİLAV

Karadeniz'in simgesi olan, hamsiyle kaplanmış aromatik iç pilav.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA

İncecik asma yapraklarına sarılan baharatlı pirinç harcıyla soğuk bir başyapıt.

PİDE

Karadeniz'in bol tereyağlı kapalı pidelerinden, Ege'nin ince kenarlı otlu çeşitlerine kadar geniş bir yelpaze

LAHMACUN

Türk pizzası" olarak da bilinen, incecik çıtır hamur üzerine yayılan baharatlı kıyma karışımı.

MANTI

Özellikle Kayseri ile özdeşleşen, sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağlı sosla servis edilen küçük hamur bohçaları.

CAĞ KEBABI

Erzurum'a özgü, yatık olarak odun ateşinde pişirilen kuzu eti.

HÜNKAR BEĞENDİ

Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen, közlenmiş patlıcan yatağında servis edilen yumuşacık kuzu eti.

ADANA VE URFA KEBABI

Zırh kıymasıyla hazırlanan, acılı veya acısız seçenekleriyle sunulan klasik lezzetler.

İSKENDER KEBAP

Bursa'nın meşhur dönerinin, tereyağı, domates sosu ve yoğurtla buluştuğu eşsiz tabak.