Türkiye’nin en ucuz ve en pahalı evleri belli oldu! İşte TCMB’ye göre il il konut fiyatları...

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olmak isterken aynı zamanda bütçelerine göre uygun ev arayışını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı konutlarının hangi illerde olduğu belirlenirken o liste merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası verilerine göre il il konut fiyatları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Veriler, konut fiyatlarında aylık bazda artışın sürdüğünü ancak enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybının devam ettiğini ortaya koydu.
TCMB verilerine göre, 2023=100 bazlı Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,0 artarak 219,7 seviyesine çıktı.
Yıllık bazda bakıldığında KFE, nominal olarak yüzde 26,4 artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında geriledi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığına işaret etti.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE DEĞER ARTIŞI SÜRÜYOR
Mart ayında konut fiyatları İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 2,8 oranında arttı.
Yıllık değişimlere bakıldığında ise İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir'de yüzde 24,3 oranında artış kaydedildi.
DEĞERİ EN ÇOK ARTAN İLLER
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.
EN PAHALI KONUTLAR İSTANBUL VE MUĞLA'DA
TCMB'nin verilerine göre Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun en yüksek maliyeti İstanbul ve Muğla'da görüldü. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatının 79.396 TL seviyesine ulaşmasıyla 100 metrekare bir konutun fiyatı yaklaşık 7 milyon 939 bin TL'ye çıktı.
Muğla'da ise benzer şekilde metrekare fiyatı 79.255 TL seviyesinde gerçekleşti ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri 7 milyon 925 bin TL oldu. Bu iki ili Antalya ve İzmir gibi turizm ve büyükşehir niteliği güçlü bölgeler takip ederken, konut fiyatlarının özellikle kıyı şehirlerinde ve büyük metropollerde belirgin şekilde ayrıştığı görüldü.
EN UCUZ KONUTLAR YURDUN DOĞUSUNDA
Verilere göre Türkiye'de 100 metrekarelik konutların en düşük maliyetli olduğu iller ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer aldı. En düşük seviyeler Ağrı ve Adıyaman'da kaydedildi. Ağrı'da metrekare fiyatı 19.894 TL seviyesinde olurken 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı yaklaşık 1 milyon 989 bin TL olarak hesaplandı.
100 metrekarelik bir konut için il il fiyatlar şu şekilde: