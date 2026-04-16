Haberler Galeri Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı evleri belli oldu! İşte TCMB'ye göre il il konut fiyatları...

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olmak isterken aynı zamanda bütçelerine göre uygun ev arayışını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı konutlarının hangi illerde olduğu belirlenirken o liste merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası verilerine göre il il konut fiyatları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı mart ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Veriler, konut fiyatlarında aylık bazda artışın sürdüğünü ancak enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybının devam ettiğini ortaya koydu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

TCMB verilerine göre, 2023=100 bazlı Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2026'da bir önceki aya göre yüzde 2,0 artarak 219,7 seviyesine çıktı.

Yıllık bazda bakıldığında KFE, nominal olarak yüzde 26,4 artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,4 oranında geriledi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığına işaret etti.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE DEĞER ARTIŞI SÜRÜYOR

Mart ayında konut fiyatları İstanbul'da yüzde 2,2, Ankara'da yüzde 2,5 ve İzmir'de yüzde 2,8 oranında arttı.

Yıllık değişimlere bakıldığında ise İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 30,4 ve İzmir'de yüzde 24,3 oranında artış kaydedildi.

DEĞERİ EN ÇOK ARTAN İLLER

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre en yüksek yıllık artış yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde görüldü.

EN PAHALI KONUTLAR İSTANBUL VE MUĞLA'DA

TCMB'nin verilerine göre Türkiye'de 100 metrekarelik bir konutun en yüksek maliyeti İstanbul ve Muğla'da görüldü. İstanbul'da ortalama metrekare fiyatının 79.396 TL seviyesine ulaşmasıyla 100 metrekare bir konutun fiyatı yaklaşık 7 milyon 939 bin TL'ye çıktı.

Muğla'da ise benzer şekilde metrekare fiyatı 79.255 TL seviyesinde gerçekleşti ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri 7 milyon 925 bin TL oldu. Bu iki ili Antalya ve İzmir gibi turizm ve büyükşehir niteliği güçlü bölgeler takip ederken, konut fiyatlarının özellikle kıyı şehirlerinde ve büyük metropollerde belirgin şekilde ayrıştığı görüldü.

EN UCUZ KONUTLAR YURDUN DOĞUSUNDA

Verilere göre Türkiye'de 100 metrekarelik konutların en düşük maliyetli olduğu iller ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer aldı. En düşük seviyeler Ağrı ve Adıyaman'da kaydedildi. Ağrı'da metrekare fiyatı 19.894 TL seviyesinde olurken 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı yaklaşık 1 milyon 989 bin TL olarak hesaplandı.

100 metrekarelik bir konut için il il fiyatlar şu şekilde:

İstanbul: 7.939.620 TL
Ankara: 4.410.450 TL
İzmir: 5.251.030 TL
Antalya: 5.445.040 TL

Bursa: 3.929.730 TL
Kocaeli: 4.234.810 TL
Muğla: 7.925.500 TL
Mersin: 3.709.440 TL

Balıkesir: 4.597.000 TL
Bilecik: 3.250.000 TL
Çanakkale: 4.888.050 TL
Edirne: 4.180.030 TL

Kırklareli: 4.052.450 TL
Sakarya: 3.934.800 TL
Tekirdağ: 3.909.690 TL
Yalova: 3.934.100 TL
Karabük: 3.520.900 TL
Zonguldak: 3.839.950 TL

Aksaray: 3.225.800 TL
Çankırı: 2.841.050 TL
Eskişehir: 3.739.960 TL
Kayseri: 2.792.610 TL
Kırıkkale: 2.838.700 TL
Kırşehir: 2.500.000 TL
Konya: 3.483.690 TL
Nevşehir: 3.372.100 TL
Niğde: 3.000.000 TL
Sivas: 2.824.900 TL
Yozgat: 2.500.000 TL

Aydın: 4.603.730 TL
Denizli: 4.049.500 TL
Kütahya: 3.076.900 TL
Manisa: 3.950.240 TL
Uşak: 2.958.300 TL
Afyonkarahisar: 3.333.300 TL

Adana: 3.840.690 TL
Antalya: 5.445.040 TL
Burdur: 3.402.650 TL
Hatay: 2.692.300 TL

Isparta: 3.620.700 TL
Kahramanmaraş: 2.775.600 TL
Mersin: 3.709.440 TL
Osmaniye: 2.477.500 TL

Adıyaman: 2.272.700 TL
Ağrı: 1.989.400 TL
Bingöl: 2.884.600 TL
Bitlis: 2.500.000 TL
Diyarbakır: 3.433.500 TL
Elazığ: 2.847.300 TL
Erzincan: 3.225.800 TL
Erzurum: 2.624.500 TL
Gaziantep: 3.116.440 TL
Kars: 2.500.000 TL
Malatya: 2.409.600 TL
Mardin: 2.118.300 TL
Muş: 2.580.600 TL
Siirt: 2.500.000 TL
Şanlıurfa: 2.544.780 TL

Van: 3.404.300 TL
Batman: 2.683.650 TL
Şırnak: 2.369.600 TL
Iğdır: 2.835.200 TL

Amasya: 3.396.570 TL
Artvin: 3.024.200 TL
Çorum: 2.895.100 TL
Giresun: 3.050.350 TL
Ordu: 3.720.460 TL
Rize: 3.846.200 TL
Samsun: 3.437.820 TL
Sinop: 3.909.100 TL
Tokat: 3.318.800 TL
Trabzon: 3.490.250 TL
Bartın: 4.430.400 TL