Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı! İzmir kaçıncı sırada?

"Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" dünyaca ünlü Forbes dergisi tarafından araştırıldı. 5 yıldan beri yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre sıraladı. Peki 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listede İzmir kaçıncı sırada? Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında ilk sırada hangi il var? Ege'nin illeri yaşamak ve çalışmak için ne kadar uygun, endeks puanı kaç? İşte bu soruların yanıtı...