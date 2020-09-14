Türkiye’nin kapya biberleri Manisa’dan! Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor

Ürünün özellikleri ve tüketimi hakkında da bilgiler veren Çiftçi, "Kapya biberimiz, rengi, aroması ve kalitesi aynı zamanda etli olması ile ön plana çıkmaktadır. Bakir arazilerimizde yetiştirdiğimiz kaliteli biberlerimiz dayanıklı, iri, güzel ve etli olmasıyla da ön plana çıktığı gibi közlemelik, tarhanalık ve salçalık olarak tüketilmektedir." diye konuştu.