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Haberler Galeri Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere, 36 millik Çanakkale Boğazı geçişine başladı. Sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden Boğaza giriş yapan Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz geçişi yapan Kanuni'yi Kurtarma-9 römorkörü çekerken, diğer römorkörler de eşlik etti ve su sıkarak vatandaşları selamladı. Sahilde ise çok sayıda vatandaş, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Kanuni'yi Türk bayraklarıyla selamladı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 11:34 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 11:46
Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', 10 Ekim günü Taşucu Limanı'ndan demir alarak, İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

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Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

227.81 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 114 metre yüksekliğindeki ultra deniz sondaj gemisi 'Kanuni', dün Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada açıklarına ulaşarak demir atmıştı. Yapılan sörvey kontrolünün ardından 'Kanuni' sondaj gemisinin Çanakkale Bogaz geçişi için planlama yapıldı.

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Kanuni', bu sabah saat 08.00'de Ege Denizi'nden giriş yaparak, 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başladı. Sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı da saat 07.00 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

Kanuni, Çanakkale Boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-9 römorkörü tarafından çekildi. Sondaj gemisine, Kurtarma-3, Kurtara-6, Kurtarma-10 ve Türkeli römorkörleri ile Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu eşlik etti. Sahilde toplanan çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ile Kanuni'yi selamlayarak, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisine kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

Kanuni sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı

2012 yılında Güney Kore'de 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine de sahip.

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