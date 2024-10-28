Yıllar boyunca çeşitli bölgelere yayılan Türklerin soyunun nereden geldiği merak ediliyor. Kalıcı yerleşmeler yapan Türk ırkı farklı yaşam alanlarına dağılsa da iddialara göre Türkler çok daha geniş coğrafyaya yayıldı. İşte Türklerin soy ağacı...
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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Binlerce yıl farklı coğrafyalarda yaşamış Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Araştırmanın sonucunda Türk boylarının soy ağacı ortaya çıktı. İşte Türklerin soy ağacı...