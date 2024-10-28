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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Yıllar boyunca çeşitli bölgelere yayılan Türklerin soyunun nereden geldiği merak ediliyor. Kalıcı yerleşmeler yapan Türk ırkı farklı yaşam alanlarına dağılsa da iddialara göre Türkler çok daha geniş coğrafyaya yayıldı. İşte Türklerin soy ağacı...

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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda yaşamış Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Araştırmanın sonucunda Türk boylarının soy ağacı ortaya çıktı. İşte Türklerin soy ağacı...

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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Başka bir rivayete göre ise, ilk insanlığın bu kıta üzerinden yayıldığı söylenmektedir. Türklerin'de bu kıta üzerinden Orta Asya'ya geçtiği düşünülmektedir.

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte soy ağacı

Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıta'dan arta kalan parçalardır.

Kıta ile ilgili diğer rivayetler ise şu şekillerdedir...