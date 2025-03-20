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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

Türk ırkı, binlerce yıl boyunca Orta Asya'dan başlayarak farklı coğrafyalara yayılmış ve pek çok farklı kültür ve toplumla etkileşimde bulunarak varlığını sürdürmüştür. Bugün, Türkler yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yerleşim alanları oluşturmuşlardır. Peki, Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi iller ve boylar Türklerin geçmişine ışık tutuyor? Türklerin tarihi yolculuğu ve soyu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşitli coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

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Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU - 552 - 743

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

AVAR İMPARATORLUĞU - 565 - 803

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

HAZAR İMPARATORLUĞU - 651 - 983

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...
UYGUR DEVLETİ - 744 - 1335
Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

GAZNELİLER DEVLETİ - 963 - 1183

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU - 1040 - 1157

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

HARİZMŞAHLAR DEVLETİ - 1157 - 1231

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

ALTINORDU DEVLETİ - 1236 - 1502

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

BÜYÜK TİMUR İMPARATORLUĞU - 1368 - 1501

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

BABÜR İMPARATORLUĞU - 1526 - 1856

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

OSMANLI İMPARATORLUĞU - 1299 - 1922

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ - 1923 -...

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

T.C. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız; Tarihteki 16 büyük Türk İmparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini simgeler

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - 1983-...

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ - 1991-...

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

TACİKİSTAN CUMHURİYETİ

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ