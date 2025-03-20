Türklerin soyu nereden geliyor? İşte Türklerin soyağacı...

Türk ırkı, binlerce yıl boyunca Orta Asya'dan başlayarak farklı coğrafyalara yayılmış ve pek çok farklı kültür ve toplumla etkileşimde bulunarak varlığını sürdürmüştür. Bugün, Türkler yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında yerleşim alanları oluşturmuşlardır. Peki, Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi iller ve boylar Türklerin geçmişine ışık tutuyor? Türklerin tarihi yolculuğu ve soyu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi : 20 Mart 2025 11:40 Son Güncelleme : 20 Mart 2025 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





