TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA III, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı için havalandı

Demiroğlu, "Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Düşük görünürlük, yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor.