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Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Tutunamayanlar dizisinin bugün yayınlanacak olan 2.bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri ise merak edip internet üzerinden araştırıyor. Tutunamayanlar dizisinin başrolleri Doğu Demirkol ile Ece Çeşmioğlu ise en çok merak edilenler arasında. Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile dizide İrem karakterini canlandıran Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek duyanları şaşırtıyor. Sizce 'Tutunamayanlar'ın Tarık'ı Doğu Demirkol kaç yaşında? Dizinin İrem'i Ece Çeşmioğlu'nun yaşı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





