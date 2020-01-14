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Haberler > Galeri > Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Tutunamayanlar dizisinin bugün yayınlanacak olan 2.bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri ise merak edip internet üzerinden araştırıyor. Tutunamayanlar dizisinin başrolleri Doğu Demirkol ile Ece Çeşmioğlu ise en çok merak edilenler arasında. Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile dizide İrem karakterini canlandıran Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek duyanları şaşırtıyor. Sizce 'Tutunamayanlar'ın Tarık'ı Doğu Demirkol kaç yaşında? Dizinin İrem'i Ece Çeşmioğlu'nun yaşı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2020 Salı 16:38
Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Tutunamayanlar dizisinin bugün yayınlanacak olan 2.bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri ise merak edip internet üzerinden araştırıyor. Tutunamayanlar dizisinin başrolleri Doğu Demirkol ile Ece Çeşmioğlu ise en çok merak edilenler arasında. Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile dizide İrem karakterini canlandıran Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek duyanları şaşırtıyor. Sizce 'Tutunamayanlar'ın Tarık'ı Doğu Demirkol kaç yaşında? Dizinin İrem'i Ece Çeşmioğlu'nun yaşı kaç? İşte ünlü isimlerin merak edilen yaşları...

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Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

Tutunamayanlar dizisinin Tarık'ı Doğu Demirkol ile İrem'i Ece Çeşmioğlu arasındaki gerçek herkesi şaşırttı!

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

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