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Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Tutunamayanlar dizisinin izleyenleri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Tutunamayanlar dizisinde en çok merak edilenler arasında ise dizide zengin bir aileye sahip olan ama fakir olmak isteyen Yağız karakteri geliyor. Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkuş'un eski eşi meğer herkesin tanıdığı bir oyuncuymuş. Öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 12:54
Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Tutunamayanlar dizisinin izleyenleri dizi oyuncularının özel hayatları ile ilgili bilgileri merak edip araştırıyor. Tutunamayanlar dizisinde en çok merak edilenler arasında ise dizide zengin bir aileye sahip olan ama fakir olmak isteyen Yağız karakteri geliyor. Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkuş'un eski eşi meğer herkesin tanıdığı bir oyuncuymuş. Öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin eski eşleri...

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Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...

Seda Sayan-Sinan Engin

Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...
Tutunamayanlar dizisinin Yağız'ı Bora Akkaş eski eşiyle herkesi şaşırttı! Meğer kendisi gibi ünlüymüş...

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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