Tutunamayanlar'ın Hicabi'si Şinasi Yurtsever herkesi şaşırttı! Meğer eşi...

Trt 1 ekranlarının yeni dizisi Tutunamayanlar yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Tutunamayanlar dizisinin oyuncuları ise izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Tutunamayanlar dizisinin en dikkat çekici karakterlerinden biri de 'Hicabi'. Kendi sahibi olduğu 'Özel Cihangir Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapan Hicabi, iki öğrencisi olan okuldan kar elde etmeye çabalıyor. Hicabi karakterini canlandıran Şinasi Yurtsever'in özel hayatı ise merak konusu oldu. Daha önce 'Kardeş Payı' dizisinde canlandırdığı 'Hilmi' karakteriyle akıllara kazınan Şinasi Yurtsever'in eşini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...