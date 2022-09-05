Haberler Galeri Tuvalet kağıdı kullanmanın zararlarını bilseniz asla kullanmazdınız! Ne kadar tehlikeli olduğu aklınızın ucundan dahi geçmeyecek

Tuvalet kağıdı kullanmanın zararlarını bilseniz asla kullanmazdınız! Ne kadar tehlikeli olduğu aklınızın ucundan dahi geçmeyecek

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin vücuda zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki özellikle en hasas bölgelerde kullanılan tuvalet kağıdının zararları saymakla bitmiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





