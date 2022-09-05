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Tuvalet kağıdı kullanmanın zararlarını bilseniz asla kullanmazdınız! Ne kadar tehlikeli olduğu aklınızın ucundan dahi geçmeyecek
Tuvalet kağıdı kullanmanın zararlarını bilseniz asla kullanmazdınız! Ne kadar tehlikeli olduğu aklınızın ucundan dahi geçmeyecek
Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınıza zarar vereceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin vücuda zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki özellikle en hasas bölgelerde kullanılan tuvalet kağıdının zararları saymakla bitmiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...
Giriş Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 11:35
Hijyenin ve tuvaletlerin baş tacı olarak düşünülen, olmadığı zaman gerilmenize neden olan tuvalet kağıdı hakkındaki gerçekler karşısında şoke olacaksınız.
Öyle ki çoğu insan, tuvalet kağıdının sağlığınız için tehlikeli olabileceği düşüncesini aklının ucundan bile geçirmez.
Bizim ülkemizde sıkça kullanılan tuvalet kağıdı ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri, kafeler en fazla tüketilen ürünlerden biridir.
Ancak, fark ettiniz mi? Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmıyor! Çünkü, bunun bir nedeni var...
Koronavirüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin demirbaşı olan tuvalet kağıdı, stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı.