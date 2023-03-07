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Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Hijyen malzemelerinin başında gelen, her gün sıklıkla kullandığımız tuvalet kağıdının bir takım sağlık problemlerine davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Agresif bir şekilde kullanıldığında tahriş ve bağsur gibi rahatsızlıklara sebep olabilecek tuvalet kağıdının, bağırsak bakterileriyle temas etme ihtimalinin de daha yüksek olduğu aktarılıyor. Peki, zararları saymakla bitmeyen tuvalet kağıdı yerine ne kullanılmalı? Uzmanlar, sağlık ve hijyen söz konusu olduğunda ıslak mendil kullanımının daha doğru olduğuna değindi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 13:43
Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Uzmanlar tuvalet kağıdı kullanımının hijyen için yeterli olmadığını söyleyerek bazı sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyardı ve ıslak mendil kullanılmasının daha doğru olduğunu söyledi.

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Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

"Büyük İhtiyaç: İnsan Atığının Konuşulmayan Dünyası ve Önemi" adlı kitabın yazarı Rose George, "Milyonlarca insanın etrafta temiz olduğunu düşünerek pis gezmesini anlamıyorum" dedi ve ekledi: "Tuvalet kağıdı dışkının yerini değiştiriyor ama dışkıyı tamamen yok etmiyor

Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Ünlü Hollywood yıldızı Will Smith de George ile aynı fikirde. Will Smith bir röportajında çikolata ile ahşap bir zeminde tuvalet kağıdı temizlik testi yapılmasını önermiş ve insanları ıslak mendil kullanmaya çağırmıştı.

Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Fakat uzmanların bu uyarısındaki tek neden temizlik değil, agresif tuvalet kağıdı kullanımının 12 haftaya kadar sürebilen tahriş ve bağsur gibi rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Öte yandan tuvalet kağıdı kullanımı sırasında insanların bağırsak bakterileriyle temas etme ihtimalinin daha yüksek olduğu aktarılıyor. Bu yüzden taharet musluğu, bide veya ıslak mendil kullanımının hem hijyen hem de sağlık açısından daha iyi olduğu konusunda uyarı yapılıyor.

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