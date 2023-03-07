Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Tuvalet kağıdı yerine bunu kullanın! O rahatsızlıkları yok ediyor!

Hijyen malzemelerinin başında gelen, her gün sıklıkla kullandığımız tuvalet kağıdının bir takım sağlık problemlerine davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Agresif bir şekilde kullanıldığında tahriş ve bağsur gibi rahatsızlıklara sebep olabilecek tuvalet kağıdının, bağırsak bakterileriyle temas etme ihtimalinin de daha yüksek olduğu aktarılıyor. Peki, zararları saymakla bitmeyen tuvalet kağıdı yerine ne kullanılmalı? Uzmanlar, sağlık ve hijyen söz konusu olduğunda ıslak mendil kullanımının daha doğru olduğuna değindi. İşte ayrıntılar...