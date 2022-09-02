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Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Tuvalete bir diş sarımsak atarsanız ne olacağını hiç düşündünüz mü? Klozete çay atığınızda neler olacağından daha önce bahsetmiştik bu kez sarımsağın mucizelerini açıklıyoruz...Hemen evinizdeki sarımsağı soyup tuvalete atın gördükleriniz sizi şoke edecek...
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 11:01
Güncelleme Tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 11:12
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Sarımsağı daha önce tuvalet temizlemek için kullandınız mı? Eğer kullanmadıysanız, hemen bir diş sarımsağı tuvalete atın ve mucizeleri görün...
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Tuvalet temizliği ve hijyene önem veren insanlar kimyasal deterjanlar dışında doğal besinleri kullanmaktan yana.
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Özellikle banyo ve tuvaletler ekstra dikkat edilmesi gereken yerlerdir. Buralardaki mikroplar, hasta olmamıza yol açabilir.
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Temiz bir tuvalet içinizi rahat ettirecek. Bunun için alışılagelmiş yöntemlerin dışında sarımsak işinizi fazlasıyla görecek.
Tuvalete sarımsak atın gördüklerinize şoke olacaksınız!
Ortalama olarak bir klozet, inç kare başına 3,2 milyon bakteri içerebilir. İnsan sağlığının dostu sarımsak, mikroplardan kurtulma konusunda da oldukça yardımcı.