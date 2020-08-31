Üç bin yıllık kent Birgi "Efeler Yolu" projesi ile cazibe merkezi olacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 3 bin yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Birgi, Bozdağlar ile Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylalar ile eski köyleri birbirine bağlayan "Efeler Yolu" projesi sayesinde turizmde cazibe merkezi olmayı bekliyor.

Ödemiş ilçesine bağlı tarihi yerleşke Birgi'nin, MÖ 750'den bu yana bir yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.