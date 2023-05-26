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Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya'nın Kuzey'inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...
Bu yılanı görenler hayrete düştü. Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda üç gözlü yılan bulunduğu bildirildi. İşte dünyanın en ilginç hayvanları...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 16:52Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 16:53
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Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın üç gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu. Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.