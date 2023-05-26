Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın üç gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu. Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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