  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya'nın Kuzey'inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya'nın Kuzey'inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Bu yılanı görenler hayrete düştü. Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda üç gözlü yılan bulunduğu bildirildi. İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 16:52 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 16:53
Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Kuzey Bölgesi Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (NTPWC) sosyal medya hesabında resimleri paylaşılan yılanın üç gözlü ve 40 cm uzunluğunda olduğu duyuruldu. Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem kara yolunda korucular tarafından bulunan ve Monty Python adı verilen üç gözlü yılan resimleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

YILANIN 3 GÖZÜ DE AKTİFTİ
Tahminlerin aksine iki kafatası bulunmadığı çekilen röntgenlerde ortaya çıkan yılanın tek kafatasında bulunan üç göz çukuruna yerleşen gözlerinin aktif olduğu tespit edildi.

Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

İşte muhtemelen daha hiç görmediğini dünyanın en ilginç hayvanları.

Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...
Üç gözlü yılanı görenler şok oldu! Avustralya’nın Kuzey’inde görüldü! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...
  • SON DAKİKA