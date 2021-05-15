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Üç Sibirya kaplanı genç Bengal kaplanını parçaladı! Şoke eden olay...
Çin'in Shandong Eyaletindeki hayvanat bahçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Üç Sibirya kaplanı ve Bengal kaplanın oyun oynadığını düşünen turistler gerçeği görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:40
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Vahşi doğanın içinden gelen bu fotoğraflar hayvanların ne kadar kestirilemez davranışlar sergilediklerini gözler önüne seriyor. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama sonunda olanlar ziyaretçileri dehşete düşürdü.