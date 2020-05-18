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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...
Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...
Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:32
Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.
Pilotların menüleri her zaman yolculardan farklıdır. Yolculardan farklı yiyecekelr yerler ve yolcuların yemeklerinden farklı olarak pilotlara özel hazırlanır. Bunun nedeni pilotların uçuş sırasında hasta düşme ihtimalini ortadan kaldırmak.
Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.
Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.