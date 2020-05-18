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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





