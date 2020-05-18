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Haberler Galeri Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:32
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...
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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Pilotların menüleri her zaman yolculardan farklıdır. Yolculardan farklı yiyecekelr yerler ve yolcuların yemeklerinden farklı olarak pilotlara özel hazırlanır. Bunun nedeni pilotların uçuş sırasında hasta düşme ihtimalini ortadan kaldırmak.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

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