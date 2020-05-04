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Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlara her hafta 1 paket maske verilecek 1 pakette 5 adet maske bulunuyor. Başvuruların nasıl yapılacağını dair merak edilenleri haberimizde derledik. Başvuru yapan adaylar siparişleri nasıl takip edebileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda maske sorgulama gibi işlemlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





