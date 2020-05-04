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Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgını sonrası Başkan Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlara her hafta 1 paket maske verilecek 1 pakette 5 adet maske bulunuyor. Başvuruların nasıl yapılacağını dair merak edilenleri haberimizde derledik. Başvuru yapan adaylar siparişleri nasıl takip edebileceklerini merak ediyor. Bu kapsamda maske sorgulama gibi işlemlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, Ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 16:31
Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 16:31
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
Ücretsiz maske başvuru sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Çin'den dünyaya yayılan Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası önlemler kademeli olarak artırıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımı başladı. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara verilen ücretsiz maske için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, ücretsiz maske başvuru nasıl yapılır? e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte ayrıntılar...
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra arama butonuna "Ücretsiz Maske Talebi" yazın. Karşınıza çıkan sayfada, ister bireysel sipariş verebilir, isterseniz aileniz için de sipariş verebilirsiniz.
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
T.C. Kimlik numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi girin. Sayfanın aşağısında yer alan iletişim bilgileri ve adres bilgilerini de girdikten sonra maske siparişi ver butonuna tıklayın. Aile bireyleriniz için sipariş vermek istiyorsanız sayfada yer alan "Aile Bireyi Ekle" butonuna tıklayarak aynı bilgileri aileniz için de girin.
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
ÜCRETSİZ MASKE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden maske sorgulama işlemi bulunmuyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskeler alınabilecek.
Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?
20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini alabilecekler.