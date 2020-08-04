Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
UKRAYNA'LI MODEL İLK DEFA KONUŞTU Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.
Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.