  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir sahil plajında yer alan beach clupta güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş, konuştu.

Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 18:17 Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2020 Salı 18:19
Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, 4 gün önce iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo Beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğramıştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Saldırıya uğrayan model Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

UKRAYNA'LI MODEL İLK DEFA KONUŞTU
Saldırıya uğrayıp darp edildiği iddia edilen model Daria Kyryliuk, olayın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 30 günde ayrılmışlardı, Yıldız Asyalı'dan olay sözler: İyi oyuncuymuş!
30 günde ayrılmışlardı, Yıldız Asyalı'dan olay sözler: İyi oyuncuymuş!
  • SON DAKİKA