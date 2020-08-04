Ukraynalı model Daria Kyryliuk İzmir'de başına gelenleri anlattı

Kyryliuk, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.