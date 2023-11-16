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Haberler Galeri Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

Bugün (16 Kasım Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor. Ege Bölgesi'nde ise havanınParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:01 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:21

Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya'nın batı ilçeleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren (batı ilçeleri hariç) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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