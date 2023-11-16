Ülkenin dört bir yanı yağmura teslim! Şemsiyesiz dışarı çıkan bin pişman... İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu

Bugün (16 Kasım Perşembe) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor. Ege Bölgesi'nde ise havanınParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Kasım Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:01 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:21