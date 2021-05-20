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Ultra lüks yat Bodrum’dan 1 milyon 752 bin liralık yakıt aldı

Dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan "Dream" isimli ultra lüks yat Bodrum'a geldi. Milyon dolarlık yata yakıt ikmali için tankerlerin biri gitti diğeri geldi. Yaklaşık 240 bin litre yakıt alan yat, sadece yakıt bedeli olarak 1 milyon 752 bin lirayı Bodrum'a bıraktı.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:21 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





