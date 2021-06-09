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Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Türkiye'nin en ünlü domuz avcılarından birisi olarak bilinen Selçuk Poslu, Denizli'de sulama kanalına düşen yaban domuzları olduğunu öğrenince hemen harekete geçti. Adeta yaban domuzlarının korkulu rüyası olan isim, ip ve merdiven yardımıyla kanala düşen hayvanların yardımına koştu. Kurtarılan yaban domuzları tekrardan yaşam alanına döndü.

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 17:51
Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Denizli'nin Çivril İlçesi, Kıralan Mahallesinde bulunan sulama kanalına çoğunluğu yavru 30'a yakın yaban domuzu düştü. 2 yavru domuz düştüğü kanaldan çıkacağı sırada telef olurken, yaklaşık 20 tanesi çıkmayı başardı.

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Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Geride kalan domuzların çıkmayı başaramadığını duyan yaban domuzu avcısı Selçuk Poslu, kısa süre içerisinde olay yerine geldi.

Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Önce durumu kötü olan iki yaban domuzunu iple yakalayarak sudan çıkardı. Geri kalan ve daha iyi durumda olan yaban domuzları için bir merdiven kullandı ve yaban domuzları bu merdiven yardımı ile düştükleri kanaldan çıkmayı başardı. Kanaldan çıkan yaban domuzları kendine gelir gelmez arkasına bile bakmadan ormanlık alana doğru kaçtı.

Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Selçuk Poslu, daha öncesinde yine sulama kanalına düşen yaban domuzlarını elleriyle sudan çıkarıp kurtarmıştı

Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Poslu, Türkiye'nin en ünlü yaban domuzu avcılarından birisi olarak tanınıyor.

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