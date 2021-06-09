Ünlü domuz avcısı, bu kez hayatlarını kurtardı

Önce durumu kötü olan iki yaban domuzunu iple yakalayarak sudan çıkardı. Geri kalan ve daha iyi durumda olan yaban domuzları için bir merdiven kullandı ve yaban domuzları bu merdiven yardımı ile düştükleri kanaldan çıkmayı başardı. Kanaldan çıkan yaban domuzları kendine gelir gelmez arkasına bile bakmadan ormanlık alana doğru kaçtı.