Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları...

FETÖ'cülerin hain darbe girişimin üzerinden 5 yıl geçti. Sanat camiasından pek çok isim 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. İşte ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları....
Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:08Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:08
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HÜLYA KOÇYİĞİT
Nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, 15 Temmuz günü vatan hainlerine geçit vermeyerek bir destana daha imza attı. Canları pahasına vatanımızı koruyan tüm kahraman şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranla...
Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin..(Rahmet ve Minnetle)..
MUSTAFA CECELİ
Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz.. kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler.. vatan size minnettar..
MUAZZEZ ERSOY
15 Temmuz gecesi destan yazan milletimiz dedi ki: "Allah Kerimdir. Önce vatan, sonra vatan…"
15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 251 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.
SEFA DOĞANAY
15 Temmuz gecesi Birlik ve Beraberliğmize darbe vurmak isteyen vatan hainlerine karşı en büyük darbeyi milletimizin vatanına,bayrağına,devletine ve milletine olan bağlılığı ve kararlılığıyla Aziz Türk milleti tek yumruk olarak gösterdi. Bu Aziz vatanın bir evladı olmaktan şeref duyuyorum. Şehitlerimize Allahtan Rahmet, yakınlarına sabırlar Diliyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın.