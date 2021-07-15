Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları...

SEFA DOĞANAY

15 Temmuz gecesi Birlik ve Beraberliğmize darbe vurmak isteyen vatan hainlerine karşı en büyük darbeyi milletimizin vatanına,bayrağına,devletine ve milletine olan bağlılığı ve kararlılığıyla Aziz Türk milleti tek yumruk olarak gösterdi. Bu Aziz vatanın bir evladı olmaktan şeref duyuyorum. Şehitlerimize Allahtan Rahmet, yakınlarına sabırlar Diliyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın.