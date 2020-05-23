Pakistan'da içerisinde 107 yolucusu bulunan uçak, Karaçi Havalimanı yakınlarda düştü. Uçaktaki yolculara ilişkin detaylar belli olurken, ünlü model Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:13Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:21
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Ünlü model Pakistan'da düşen uçaktaydı!
Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü.
Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, bankacı Zafar Mahmood'un düşen uçaktan şans eseri hayatta kaldığını belirterek Mahmood'un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.
Ünlü model Pakistan'da düşen uçaktaydı!
Uçağın yolcu listesinin de paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.
Ünlü model Pakistan'da düşen uçaktaydı!
Ülkenin önde gelen moda tasarımcısı Khadijah Shah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayatını kaybeden Abid'in çok çalışkan ve harika bir insan olduğunu ifade etti.
Ünlü model Pakistan'da düşen uçaktaydı!
Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu.