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Ünlü oyuncu 60 kilo verdi! İş bulamadı! Son hali görenleri şaşırtıyor...
Ünlü oyuncu 60 kilo verdi! İş bulamadı! Son hali görenleri şaşırtıyor...
Ünlü oyuncu Ümit Erdim tam 60 kilo verdi. Geçirdiği mide ameliyatı ve spor sayesinde zayıflayan Erdim'e, bir takipçisi, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumunu yaptı. Oyuncunun takipçisine verdiği cevap şaşırttı.
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:58
Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:00
Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ümit Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, bambaşka bir görünüme kavuştu.
Sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan oyuncu, verdiği kilolarının kariyerine etkisi konusunda çarpıcı bir itirafta bulundu.
Herhangi bir projede rol almayan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtti.
"ZATEN İŞ BULAMIYORUM"
35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık verdi.
"NE KİLOYMUŞ ARKADAŞ!"
Aşırı kilo verdiğine dair yorumlarla karşılaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu mesajlara tepki göstermişti.