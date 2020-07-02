Ünlü oyuncu 60 kilo verdi! İş bulamadı! Son hali görenleri şaşırtıyor...

"ZATEN İŞ BULAMIYORUM"

35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık verdi.