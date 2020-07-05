Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Gazetecilerin, "Sürpriz mi oldu sizin için, hızlı oldu?" sorusuna gülümseyen Demiratar, "Hayır sürpriz olmadı, bizim uzun zamandır planımızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece ufak bir tören ve aile arasında yapmak istedik." şeklinde konuştu.