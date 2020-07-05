Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Nikah sonrası Selin Demiratar, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Demiratar, birlikte olduğu iş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendiği yönündeki haberleri soran muhabirlere, "Evet haberler doğru arkadaşlar kısa süre önce aile arasında evlendik." dedi.
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Gazetecilerin, "Sürpriz mi oldu sizin için, hızlı oldu?" sorusuna gülümseyen Demiratar, "Hayır sürpriz olmadı, bizim uzun zamandır planımızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece ufak bir tören ve aile arasında yapmak istedik." şeklinde konuştu.