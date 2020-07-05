  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Ünlü oyuncu Selin Demiratar'ın evlendiği iddia edilmişti. Demiratar, günlerdir magazin gündemini meşgul eden konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 10:51
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Oyuncu Selin Demiratar, uzun süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Günaydın'da yer alan habere göre; sevgililer, sürpriz yaparak evlendi. Çiftin nikahı Beykoz'da, iki aileden katılan kısıtlı sayıdaki davetli önünde kıyıldı.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Nikah sonrası Selin Demiratar, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Demiratar, birlikte olduğu iş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendiği yönündeki haberleri soran muhabirlere, "Evet haberler doğru arkadaşlar kısa süre önce aile arasında evlendik." dedi.

Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!
Ünlü oyuncu Selin Demiratar evlendi mi? İşte o açıklama!

Gazetecilerin, "Sürpriz mi oldu sizin için, hızlı oldu?" sorusuna gülümseyen Demiratar, "Hayır sürpriz olmadı, bizim uzun zamandır planımızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece ufak bir tören ve aile arasında yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kim Milyoner Olmak İster'deki 'sol anahtarlı para' sorusu geceye damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'deki 'sol anahtarlı para' sorusu geceye damga vurdu!
  • SON DAKİKA