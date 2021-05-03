  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, 12 gün önce doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu. 'Murda', minik kızı için duygusal bir yazı kaleme aldı. İşte Murda'nın sosyal medyadan yayınladığı o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 15:42
Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

'Murda' adıyla tanınan rapçi Önder Doğan evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü müzisyen, kızı Ayla'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin" dedi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Ünlü rapçi duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

Nereden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.

Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bi parça götürdün yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı.

Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti.

Ünlü rapçi Murda'nın evlat acısı!

Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi
Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi