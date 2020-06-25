Ünlü şarkıcı Adele'i zayıflatmıştı! İşte sirtuin diyeti hakkında bilinmesi gerekenler

Ünlü şarkıcı Adele, verdiği kilolar ile adından oldukça söz ettirmişti. Diyetisyen Nursena Altunsu, "Sirtuin ya da Sirt-food diyetinde 20 besinin sirtuin proteinlerini aktive ederek kas yıkımını önlediği, hatta yağ yakımını artırdığı ve açlık hissetmeden vücut ağırlığında azalma saptandığı belirtiliyor. Sirtuin diyeti gibi popüler diyetlerin uzun vadede uygulanabilirliği kısıtlı olmakla beraber güvenilirlikleri için daha çok deneysel çalışmalara ihtiyaç var" dedi. İşte kilo verirken dikkat edilmesi gerekenler...