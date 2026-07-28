Haberler Galeri Urla mı Foça mı? İzmirlilerin emeklilik rotası belli oldu! Huzur arayanların ilk tercihi orası…

Urla mı Foça mı? İzmirlilerin emeklilik rotası belli oldu! Huzur arayanların ilk tercihi orası…

İzmir haberleri... İzmir'de emeklilik hayali kuranların ve sakin bir yaşam arayanların tercihi değişiyor. Ege'nin iki önemli sahil ilçesi Urla ve Foça; doğal güzellikleri, deniz kenarındaki yaşam tarzı ve sosyal olanaklarıyla özellikle emeklilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında öne çıkıyor. İşte gözde rotaların detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 28 Temmuz 2026 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ







