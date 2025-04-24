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Haberler Galeri Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Uşak'ta öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Gök gürültü sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, meteoroloji yetkilileri, kentte önümüzdeki saatlerde de aralıklı sağanak geçişlerinin sürebileceği uyarısında bulundu.

DHA

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Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Uşak'ta yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

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Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Yağış, Halil Kaya Gedik Bulvarı, Fevzi Çakmak Mahallesi ve çevresindeki bazı noktalarda su taşkınlarına neden oldu. Biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Vatandaşlar iş yerlerinden çıkmakta güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji yetkilileri, kentte önümüzdeki saatlerde de aralıklı sağanak geçişlerinin sürebileceği uyarısında bulundu.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Kent merkezinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Fevzi Çakmak Mahallesi Üçüncü Boncuk Sokak'taki evinin önünde su birikintisi oluşan Yakup Aslan, "Burası her zaman böyle oluyor. Belediye görevini yapmıyor. 50 kez gittim muhtarın yanına. Her zaman böyle oluyor. Yeter artık." dedi.

Uşak sağanak yağışa teslim oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

İkinci Okul Sokak'taki evinin bahçesini su basan ve sokaktaki gideri açmaya çalışan 75 yaşındaki Necati Özdem de yetkililerin sorunu çözmesini istedi.