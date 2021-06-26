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Haberler Galeri Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:32
Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli'den geldiği tespit edilen ticari taksi, polis uygulama noktasında durduruldu.

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Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Araçta yapılan aramada bagajdaki çantanın içinde 16 bin 458 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi ele geçirildi.

Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Taksi sürücüsü T.D. ile araçtaki kadın yolcu G.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.I. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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