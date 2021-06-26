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Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Uşak'ta bir ticari takside binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Uşak'ta polis ekiplerince bir ticari takside 16 bin 458 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:30
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:32
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Denizli'den geldiği tespit edilen ticari taksi, polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada bagajdaki çantanın içinde 16 bin 458 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 11 mermi ele geçirildi.
Taksi sürücüsü T.D. ile araçtaki kadın yolcu G.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.I. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.