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Haberler Galeri Uşak'ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Uşak'ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu. Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Taştemür "Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin, Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuna dair yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık. Kazı çalışmalarında su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık" dedi.

AA

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 14:25 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2023 Cuma 14:30

Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesindeki antik kentte, 44 yıl aranın ardından geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.

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Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Taştemür, AA muhabirine, antik kentte ilk bilimsel kazı çalışmalarının 1966 ile 1978 yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapıldığını söyledi.

Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Bu yıl çevre temizliğiyle başladıkları kazı sezonunda küçük kilisenin kuzeyinde yer alan granariumların (tahıl ambarları) belgelendirmelerini yaptıklarını hatırlatan Taştemür, daha sonra "büyük kilise" olarak anılan bölgede yoğunlaştıklarını anlattı.

Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Çalışmalarda hamam kalıntıları bulduklarını ifade eden Taştemür, şu bilgileri verdi:

"Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuyla ilgili yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık.

Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Kazı çalışmalarında da hamama ilişkin, su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Aynı zamanda bu Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık. Hamamın temel taşlarında yaptığımız çalışmalarda Geç Helenistik, Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait seramik buluntulara rastladık."

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