Uşak'ta heyecanlandıran çalışma! Kalıntılar ortaya çıkarıldı

Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu. Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Taştemür "Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin, Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuna dair yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık. Kazı çalışmalarında su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık" dedi.