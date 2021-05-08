Haberler
Galeri
Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü
Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü
Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.
Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 18:07
Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.
Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı.
Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.