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Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir traktörün jantına kaynak yapıldığı sırada lastiğin patlaması sonucu iş yeri sahibi öldü, arkadaşı ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 18:08
Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

Ulubey Sanayi Sitesi'nde tornacılık yapan Mustafa Vural (57), arkadaşı Recep Yılmaz'ın (57) getirdiği arızalı traktör jantını tamir etmek için kaynak yapmaya başladı.

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Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

Bu sırada kaynak alevinin temas ettiği lastiğin patlamasıyla jant yerinden fırladı.

Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

Patlamanın etkisiyle Vural'ı iş yerinin kapısına fırlatan jant, Recep Yılmaz'a da çarptı.

Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Vural'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uşak'ta jant tamiri sırasında lastik patladı, tamirci öldü

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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